За месяц Ахметов разбогател почти на миллиард долларов

Бизнесмен Ринат Ахметов заработал 830 миллиардов долларов за январь 2019 года. Так, по состоянию на 1 февраля состояние олигарха составляет 6,04 миллиарда долларов.

Данные Bloomberg Billionaires Index свидетельствуют, что донецкий бизнесмен поднялся на 263 место в списке самых богатых личностей.

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Украинский олигарх Ринат Ахметов продолжает оставаться единственным украинцем в рейтинге самых богатых людей мира.

Самым богатым в рейтинге остается Джефф Безос – глава Amazon и Blue Origin. Его состояние составляет более 140 миллиардов долларов.

Второе место занял Билл Гейтс. Основатель компании Microsoft заработал в этом году 95,8 миллиарда долларов.

Третьим в списке самых богатых стал американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 84,9 миллиарда долларов.

На четвертом месте – французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно, который владеет 76,6 миллиардами долларов.

А на пятом месте топа-богатейших людей мира расположился основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 65,6 миллиарда долларов.



Самым богатым человеком в мире остается глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос