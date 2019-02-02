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      За месяц Ахметов разбогател почти на миллиард долларов

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      Ахметов разбогател на 830 миллионов долларов за один месяц
      Ахметов разбогател на 830 миллионов долларов за один месяц / politeka.net/ua

      Бизнесмен Ринат Ахметов заработал 830 миллиардов долларов за январь 2019 года. Так, по состоянию на 1 февраля состояние олигарха составляет 6,04 миллиарда долларов.

      Данные Bloomberg Billionaires Index свидетельствуют, что донецкий бизнесмен поднялся на 263 место в списке самых богатых личностей.

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      Украинский олигарх Ринат Ахметов продолжает оставаться единственным украинцем в рейтинге самых богатых людей мира.

      Самым богатым в рейтинге остается Джефф Безос – глава Amazon и Blue Origin. Его состояние составляет более 140 миллиардов долларов.

      Второе место занял Билл Гейтс. Основатель компании Microsoft заработал в этом году 95,8 миллиарда долларов.

      Третьим в списке самых богатых стал американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 84,9 миллиарда долларов.

      На четвертом месте – французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно, который владеет 76,6 миллиардами долларов.

      А на пятом месте топа-богатейших людей мира расположился основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 65,6 миллиарда долларов.

      голова Amazon та Blue Origin Джефф Безос
      Самым богатым человеком в мире остается глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос

      Теги: Новости Украины Деньги Марк Цукерберг Билл Гейтс Ринат Ахметов
      Источник: 24 Канал
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