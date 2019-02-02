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      За місяць Ахметов розбагатів майже на мільярд доларів

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      Ахметов розбагатів на 830 мільйонів доларів за один місяць
      Ахметов розбагатів на 830 мільйонів доларів за один місяць / politeka.net/ua

      Бізнесмен Рінат Ахметов заробив 830 мільйонів доларів за січень 2019 року. Так, станом на 1 лютого олігарх має 6,04 мільярда доларів.

      Дані Bloomberg Billionaires Index свідчать, що донецький бізнесмен підійнявся на 263 місце у списку найзаможніших особистостей. 

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      Український олігарх Рінат Ахметов і далі залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу.

      Найбагатшим у рейтингу залишається Джефф Безос – голова Amazon та Blue Origin. Його статки становлять більше 140 мільярда доларів. 

      Друге місце посів Біл Гейтс. Засновник компанії Microsoft заробив цього року 95,8 мільярда доларів. 

      Третім у списку найбагатших став американський інвестор Уорен Бафет із статками у 84,9 мільярда доларів. 

      На четвертій сходинці – французький бізнесмен, президент групи компаній Louis Vuitton Бернар Арно, який має 76,6 мільярда доларів.

      А на п'ятому місці топ-найзаможніших людей світу став засновник Facebook Марк Цукерберг із статками у 65,6 мільярда доларів.

      голова Amazon та Blue Origin Джефф Безос
      Найбагатшою людиною у світі залишається голова Amazon та Blue Origin Джефф Безос

      Теги: Новини України Рінат Ахметов Білл Гейтс Гроші Марк Цукерберг
      Джерело: 24 Канал
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