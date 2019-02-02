За місяць Ахметов розбагатів майже на мільярд доларів

Бізнесмен Рінат Ахметов заробив 830 мільйонів доларів за січень 2019 року. Так, станом на 1 лютого олігарх має 6,04 мільярда доларів.

Дані Bloomberg Billionaires Index свідчать, що донецький бізнесмен підійнявся на 263 місце у списку найзаможніших особистостей.

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Український олігарх Рінат Ахметов і далі залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу.

Найбагатшим у рейтингу залишається Джефф Безос – голова Amazon та Blue Origin. Його статки становлять більше 140 мільярда доларів.

Друге місце посів Біл Гейтс. Засновник компанії Microsoft заробив цього року 95,8 мільярда доларів.

Третім у списку найбагатших став американський інвестор Уорен Бафет із статками у 84,9 мільярда доларів.

На четвертій сходинці – французький бізнесмен, президент групи компаній Louis Vuitton Бернар Арно, який має 76,6 мільярда доларів.

А на п'ятому місці топ-найзаможніших людей світу став засновник Facebook Марк Цукерберг із статками у 65,6 мільярда доларів.



Найбагатшою людиною у світі залишається голова Amazon та Blue Origin Джефф Безос