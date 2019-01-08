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      Як за сприяння Порошенка олігарх Ахметов безкарно наживається на українцях

      Чесна політика 549 Читать новость на русском

      Напевно, існує якась неписана традиція, за якою президент Петро Порошенко вже другий рік поспіль робить олігарху Рінату Ахметову новорічні подарунки.

      Рік тому, наприкінці грудня 2017 року, регулятор енергетики НКРЕКП, який очолював колишній співробітник Roshen Дмитро Вовк, підняв тариф українським споживачам – щоб Ахметов зміг заробити зайвих 10 мільярдів гривень за схемою "Роттердам+".

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      А вже наприкінці 2018 року Антимонопольний комітет визнав, що Рінат Ахметов не є монополістом на ринку енергетики. За підсумками розслідування "комітет не має підстав для визнання Групи компаній ДТЕК такою, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку генерації електроенергії". Це при тому, що група ДТЕК має як прямі, так і не прямі механізму впливу на ринок. Ахметов створив те, що мовою бізнесу називається "вертикально-інтегрована компанія".

      Вона видобуває 85% вугілля в Україні та володіє 80% теплових електростанцій. Відтак, олігарх має можливість створювати дефіцит вугілля на складах, зменшуючи його видобуток і в такий спосіб шантажувати, щоб підвищити йому тариф за наш з вами кошт.

      Крім того, шахти Ахметова виставляють різні умови для його електростанцій та сторонніх споживачів, відмовляючись продавати їм по тій же ціні, що і всередині групи. Сам же Рінат здійснює закупки зі своїх шахт на свої ж електростанції не напряму, а через фірму-прокладку, де осідає маржа. Будь-яка цивілізована держава давно вже би поклала край таким ігрищам. Достатньо згадати, як сто років тому американці навели лад зі своїми монополіями, примусивши їх до подрібнення.

      Розслідування щодо монопольного становища ДТЕК було розпочато ще в 2015 році за зверненням державної компанії "Укренерго", яка відповідає за високовольтні лінії електропередач. Її непокоїло те, що раптом "зросла аварійність теплових електростанцій, які експлуатує група компаній ДТЕК".

      Тобто Ахметов виводив енергоблоки з робочого режиму, що ускладнило режим Об'єднаної енергетичної системи України та мало ознаки зловживання монопольним становищем.

      Рінат Ахметов
      Рінат Ахметов

      Регулятор енергетики тоді ж, у 2015 році, підтримав розслідування щодо Ахметова, стверджуючи, що включення групою ДТЕК "необґрунтованих витрат до собівартості електричної енергії могло призвести до збільшення гуртової ринкової ціни на електричну енергію". На думку державного регулятора, дії Ахметова "містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем".

      Але як довго державні службовці займали державницьку позицію: бурхливий намір з приборкання монополії Ахметова припав на час, коли президент Порошенко ще не вступив у змову з олігархом. Порошенко тоді точив зуб на Ахметова через втрачену частку в газовій компанії "Нафтогазвидобування".

      Тоді гарант намагався примусити Ахметова до компромісу, використовуючи силові органи, які відкрили чимало проваджень. Та результатом цього стало аж ніяк не обмеження впливу олігархічного клану на політику та економіку. Навпаки, президент і олігарх домовилися, внаслідок чого про антимонопольне розслідування забули, а за декілька місяців народилася схема "Роттердам+".

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      Відтоді ми всі стали платити за електрику, виходячи з байки про те, що для її виробництва спалюється не павлоградське вугілля, а австралійське або африканське, що прибуло до порту у Роттердамі й звідти через всю Європу приїхало до України.

      Тепер же, за декілька місяців до президентських виборів, де Порошенко може втратити все, Ахметов вирішив перестрахуватися та отримати на руки необхідне рішення про те, що він не є монополістом.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      Рішення було ухвалено в закритому режимі, за нього проголосували п'ятеро з шести присутніх членів Антимонопольного комітету – органу, який, у свою чергу, контролюється з Адміністрації президента. Поглянемо детальніше, хто проголосував за те, щоб не вважати Ахметова монополістом. Це – напряму пов'язані з Порошенком чиновники.

      Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв – однокурсник заступника голови АП Олексія Філатова. Заступник голови АМКУ, доповідачка по справі Марія Ніжник – кума Олексія Філатова, працювала в створеній ним юридичній фірмі "Екво". Ще одна працівниця Антимонопольного комітету Ніна Сидоренко – однокурсниця Філатова. Крім цього, в установі працює й Валерій Полюхович, який вважається близьким до Ігоря Кононенка.

      Світлана Панаіотіді – єдина з АМКУ, хто наважився проголосувати проти абсурдного рішення про відсутність в Ахметова ознак монополіста.

      У підсумку цього новорічного дійства в Ахметова тепер є довідка: якщо влада зміниться, приборкання його апетитів буде супроводжуватися криками про те, що обмежують чесний бізнес "(не)монополіста". Ахметов може й далі почуватися безкарним, фінансувати парламентських клоунів з вилами й граблями, нарізати бюджети своїм телеканалам на розвиток інформаційної зброї.

      Казна України, тобто ми з вами, не отримаємо суми штрафу за монопольну змову. І заплатимо також ми, громадяни України: тарифи на електроенергію будуть точно рости, адже монополізм працює тільки в одну сторону. Зупинити це можна тільки одним способом – на виборах, обираючи чесну владу, яка буде діяти в інтересах усього суспільства, а не кількох сімей.

      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Петро Порошенко Рінат Ахметов Адміністрація Президента Енергетика Електроенергія АМКУ Розслідування Чесна політика
      Джерело: 24 канал
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