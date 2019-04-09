07:56
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      За минувшие сутки на Донбассе позиции воинов ВСУ обстреляли 13 раз

      6 Читати новину українською
      Двое защитников погибли, еще трое ранены
      Двое защитников погибли, еще трое ранены / Фото из открытых источников

      По итогам последних суток противник при этом семь раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружение. Пророссийские боевики совершили 40 артиллерийских выстрелов из калибра 122-мм и выпустили 31 минометную мину калибра 82-мм.

      В штабе Операции Объединенных сил заметили, что враг также вел обстрел позиций украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Читайте также: Украинские военные испытали новый мощный радар: впечатляющее видео

      Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. В штабе ООС отметили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа украинских военных. Воины ВСУ надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

      По данным украинской разведки, 8 апреля 7 боевиков были уничтожены, 6 получили ранения. С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 9 апреля: в Украину прокрадутся дожди и станет прохладнее
      сегодня
      303
      Теги: Потери Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 апреля: приговор по делу об убийстве полицейских в Днепре и страсти в Одессе
      8 апреля , 22:20 Главные новости 8 апреля: приговор по делу об убийстве полицейских в Днепре и страсти в Одессе
      878
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      8 апреля , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 2152
      Минимализм в дизайне интерьера
      8 апреля , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      262
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      8 апреля , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 253
      Угрожают ли Верховной Раде досрочные выборы
      8 апреля , 21:01 Угрожают ли Верховной Раде досрочные выборы
      Ірина Поліщук 321
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Зеленский и Порошенко: что ожидать от Путина?
       8 апреля , 18:01
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Может ли появиться 7-местный Renault Duster
       7 августа 2018 , 17:20
      АЕК Чигринского в драматичном матче вырвал ничью у ПАОКа Шахова
       3 февраля , 21:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук