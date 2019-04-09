За минувшие сутки на Донбассе позиции воинов ВСУ обстреляли 13 раз

По итогам последних суток противник при этом семь раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружение. Пророссийские боевики совершили 40 артиллерийских выстрелов из калибра 122-мм и выпустили 31 минометную мину калибра 82-мм.

В штабе Операции Объединенных сил заметили, что враг также вел обстрел позиций украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. В штабе ООС отметили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа украинских военных. Воины ВСУ надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

По данным украинской разведки, 8 апреля 7 боевиков были уничтожены, 6 получили ранения. С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.