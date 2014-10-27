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      За минувшие сутки погибли двое военных, которые разблокировали 32-й блокпост, — СНБО

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      За минувшие сутки погибли двое военных, которые разблокировали 32-й блокпост, — СНБО

      По данным СНБО, за прошедшие сутки погибли двое украинских военных, которые осуществляли деблокировку 32-го блокпоста под Смелым в Луганской области.

      “За минувшие сутки погибли 2 украинских военных в БТРе, которые осуществляли деблокирование блокпоста №32”, - сказал представитель Инфоцентра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге.

      Он отметил,что данных о раненых у СНБО нет.

      Напомним, вчера Порошенко сообщил в Твиттере, что окруженный сепаратистами 32-й блокпост вблизи села Смелое Луганской области обеспечен питьевой водой. Однако журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские военные на 32-м блокпосту, под Бахмутовкой и Смелым, так и не получили обещанную воду, хотя попытки доставить ее были.

      Заместитель руководителя Инфоцентра СНБО Владимир Полевой сообщил, что силы АТО готовят операцию по деблокированию 32-го блокпоста Национальной гвардии под Смелым Луганской области.

      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 октября 2014
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