За полгода Украина импортировала автомобилей на миллиард долларов
За период с января по июнь Украина импортировала легковых автомобилей на сумму более 985 миллионов долларов.
Об этом информирует Государственная фиксальная служба.
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Больше всего легковых автомобилей по критерию общей стоимости ввезено на территорию Украины из Японии – на 171,5 миллионов долларов. На втором месте Германия, из которой в Украине импортировали машин на 163,4 миллионов долларов.
Тройку лидеров замыкают США. В первом полугодии 2018 года в Украине приняли американских легковых автомобилей на 138,6 миллионов долларов.
За первые 6 месяцев из Украины экспортировали автомобилей на 3,9 миллионов долларов. Больше всего украинская продукция оказалась востребованной в Канаде, США и Турции.