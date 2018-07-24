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За півроку Україна імпортувала автомобілів на мільярд доларів

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Україна імпортувала автомобілів на мільярд доларів
Україна імпортувала автомобілів на мільярд доларів / dpchas.com.ua

За період з січня по червень Україна імпортувала легкових автомобілів на суму понад 985 мільйонів доларів.

Про це інформує Державна фіксальна служба. 

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Найбільше легкових автомобілів за критерієм загальної вартості ввезено на територію України з Японії – на 171,5 мільйонів доларів. На другому місці Німеччина, з якої в Україні імпортували машин на 163,4 мільйонів доларів.

Трійку лідерів замикають США. У першому півріччі 2018 року в Україні прийняли американських легкових автомобілів на 138,6 мільйонів доларів.

За перші 6 місяців з України експортували автомобілів на 3,9 мільйонів доларів. Найбільше українська продукція виявилася затребуваною в Канаді, США та Туреччини.

Теги: Гроші Новини України імпорт Авто
Джерело: 24 Канал
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