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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

За полгода в Украине утонули 500 человек: как спастись

18 Читати новину українською
На воде нужно соблюдать правила безопасности
На воде нужно соблюдать правила безопасности / unsplash.com

Только в июне на водоемах Украины погибли 170 человек. Всего с начала года умерли 500 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По словам спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности.

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Главные правила безопасности на воде:

  1. помните – отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  2. никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  3. не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
  4. не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  5. не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  6. не приближайтесь к судам, лодка и катерам, которые проплывают вблизи вас,
  7. температура воды должна быть не ниже 17 градусов;
  8. плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут;
  9. следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
Теги: Новости Украины ГСЧС Жертвы
Источник: 24 канал
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