За полгода в Украине утонули 500 человек: как спастись

Только в июне на водоемах Украины погибли 170 человек. Всего с начала года умерли 500 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По словам спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности. Читайте также: Лодка "Крым" с детьми попала в смертельное ДТП на воде на Херсонщине Главные правила безопасности на воде: помните – отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах; никогда не ныряйте в незнакомых местах; не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки; не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах; не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения; не приближайтесь к судам, лодка и катерам, которые проплывают вблизи вас, температура воды должна быть не ниже 17 градусов; плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут; следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.