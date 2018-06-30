За полгода в Украине утонули 500 человек: как спастись
Только в июне на водоемах Украины погибли 170 человек. Всего с начала года умерли 500 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По словам спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности.
Читайте также: Лодка "Крым" с детьми попала в смертельное ДТП на воде на Херсонщине
Главные правила безопасности на воде:
- помните – отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодка и катерам, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17 градусов;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут;
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии