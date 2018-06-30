За півроку в Україні потонули 500 людей: як врятуватися

Тільки у червні на водоймах України загинули 170 людей. Усього з початку року померли 500 осіб.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. За словами рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпеки. Читайте також: Човен "Крим" із дітьми потрапив у смертельну ДТП на воді на Херсонщині Головні правила безпеки на воді: пам'ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах; ніколи не пірнайте в незнайомих місцях; не залишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки; не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах; не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння; не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас; температура води повинна бути не нижче +17 градусів; плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин; слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.