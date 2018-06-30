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За півроку в Україні потонули 500 людей: як врятуватися

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На воді потрібно дотримуватися правил безпеки
На воді потрібно дотримуватися правил безпеки / unsplash.com

Тільки у червні на водоймах України загинули 170 людей. Усього з початку року померли 500 осіб.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За словами рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпеки.

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Головні правила безпеки на воді:

  1. пам'ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  2. ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  3. не залишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  4. не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  5. не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
  6. не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  7. температура води повинна бути не нижче +17 градусів;
  8. плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
  9. слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

 

 

 

Теги: Новини України Жертви ДСНС
Джерело: 24 канал
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