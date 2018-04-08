С начала года полицейские привлекли к ответственности 74 боевиков, а всего за три года – более 1200.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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"За последние десять дней в полицию Донетчины сдались 7 боевиков. С начала года в полицию Донетчины сдались 9 боевиков, большинство которых – на прошлой неделе. В основном это жители подконтрольной Украине территории, двое – выехали из оккупированных городов, чтобы начать новую жизнь в рамках закона. Возраст бывших участников НВФ – 22-46 лет. Среди них – одна женщина", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом году полиция объявила о подозрении 74 боевикам. Дальше их ждет суд и, как правило, до 8 лет лишения свободы. Однако для граждан, которые подверглись воздействию пророссийской пропаганды и вступили в НВФ, но не совершали тяжких преступлений, закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности.