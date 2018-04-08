На войну Москва деньги всегда найдет, – эксперт об усилении санкций

Белый дом понимает, что с Путиным никакие договоренности не могут быть достигнуты по одной причине: Россия их не будет выполнять. Поэтому США усиливают санкции. Но тогда Россия может активизировать боевые действия на Донбассе.

Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Для США уже стало делом чести – демонстративно показать миру, что они не уступят России. Поэтому США вводят новые санкции. К тому же, ранее раздавались упреки об ослаблении кремлевского списка, причем из России. Точно этот список никто не знает. Но он может как пополняться, так и наоборот. Все зависит от того, готов ли Кремль на уступки,

– считает эксперт.

По его словам, есть две разные стратегии. США пытаются силой санкций покорить не столько Путина, сколько склонить на свою сторону его близкое окружение, элиту России, которые якобы могут утихомирить президента РФ. А Путин эти санкции использует как объединяющий фактор для россиян по принципу: чем хуже, тем лучше. Санкции в России используют для создания из США главного врага.

При этом Постоловский не исключает введения санкций в отношении Путина и его семьи.

Санкции против самого Путина – это теория, но если он будет продолжать такую ​​агрессивную политику, то рано или поздно это станет реальностью. Хотя вряд ли на него это как-то повлияет, потому что Путин не признает свое поражение,

– отмечает политолог.

Однако, по мнению специалиста, заявления США о более жестких санкциях создают дополнительные риски активизации российской агрессии на Донбассе.

"Министр обороны Украины Степан Полторак уже заявил о накоплении около 77 тысячах российского военного контингента на украино-российской границе. И их там не просто так собирают. Потому что единственное оружие России – сила, как последний аргумент перед миром. Экономики в России нет. Но на войну Москва деньги всегда найдет", – подчеркнул Сергей Постоловский.

Напомним, Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных компаний. В перечне олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. По данным Bloomberg, в списке бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг. Также глава "Газпрома" Алексей Миллер. Всего – семь российских бизнесменов и двенадцать компаний, а также семнадцать российских чиновников. Кроме того, Белый дом призвал своих союзников усилить давление на Россию, пока РФ не станет "добропорядочным игроком" на мировой арене. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.