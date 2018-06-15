За рубежом постоянно работают 3 млн 200 тысяч украинцев, – министр социальной политики

Постоянно за границей находится 3 миллиона 200 тысяч украинцев.

Об этом сообщил министр социальной политики Рева, комментируя появление сайта ukrainianpeopleleaks.com, который онлайн посекундно считает количество выезжающих за рубеж украинцев.

"Нам государственная пограничная эмиграционная служба дала стабильную цифру, сколько наших людей находится за рубежом по их данным, а фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция наша, она очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И уехав на 2-3 месяца, они потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот, если взять массу людей, которая задействована в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находится 3 миллиона 200 тысяч человек", – заявил министр.

Согласно сайту ukrainianpeopleleaks.com, с 20 марта на заработки за границу выехали 246 тысяч украинцев. На сайте можно увидеть подсчет уезжающих украинцев в онлайн режиме, по данным ресурса каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за границу.

Об этом сообщил "112 канал" во время гостевой студии, в которой находился министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Начиная с 20 февраля уже выехали 246 тысяч граждан. Вот такой подсчет делает сайт, ссылаясь на слова министра иностранных дел Павла Климкина. Сейчас видим на экране в реальном времени, что этот сайт показывает. А господин Климкин заявил, что Украину оставляет более чем 100 тысяч украинцев ежемесячно. А в прошлом году, по данным чиновника, выехали около миллиона", – сообщили в эфире телеканала.