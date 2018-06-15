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За кордоном постійно працюють 3 млн 200 тисяч українців, – міністр соціальної політики

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Трудові мігранти
Трудові мігранти / tutka.com.ua

Постійно за кордоном знаходиться 3 мільйона 200 тисяч українців.

Про це повідомив міністр соціальної політики Рева, коментуючи появу сайту ukrainianpeopleleaks.com, який онлайн посекундно рахує кількість виїжджаючих за кордон українців.

"Нам державна прикордонна еміграційна служба дала цифру стабільну, скільки людей наших знаходиться за кордоном за їхніми даними, а фактично працюють. Це 3 мільйона 200 тисяч осіб. Справа в тому, що міграція наша, вона дуже неоднорідна. Величезна маса людей виїжджає на тимчасову роботу, сезонну роботу. І виїхавши на 2-3 місяці, вони потім повертаються. Їдуть інші. І такий круговорот, якщо взяти масу людей, яка задіяна в міграції, то їх досить велика кількість. Але постійно за кордоном знаходиться 3 мільйона 200 тисяч осіб", – заявив міністр.

Згідно сайту ukrainianpeopleleaks.com, з 20 березня на заробітки за кордон виїхали 246 000 українців. На сайті можна побачити підрахунок виїжджаючих українців в онлайн режимі, за даними ресурсу кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.

Про це повідомив "112 канал" під час гостьової студії, в якій перебував міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Починаючи з 20 лютого вже виїхали 246 000 громадян. Ось такий підрахунок робить сайт, посилаючись на слова міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зараз бачимо на екрані в реальному часі, що цей сайт показує. А пан Клімкін заявив, що Україна залишає більш ніж 100 000 українців щомісяця. А в минулому році, за даними чиновника, виїхали близько мільйона", – повідомили в ефірі телеканалу.

Теги: Новини України Ринок праці Міністерство соціальної політики
Джерело: 24 Канал
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