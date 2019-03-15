За счет объединения с Мураевым Вилкул сделал мощный рывок в рейтинге, – политолог

По данным Фонда "Украинская политика", 6,4% респондентов готовы проголосовать за выдвиженца Оппозиционного блока Александра Вилкула на фоне проседания рейтинга Юрия Бойко (5,7% от всех опрошенных).

По всей видимости, объединение с Евгением Мураевым, которое состоялось на прошлой неделе, дало положительный результат в рейтинговых показателях. Об этом пишет на своей странице в Facebook политолог Андрей Золотарев.

Эксперт проанализировал результаты социологических исследований, большая часть из которых, по его мнению, совпадает.

"Тенденции в крупных социологических центрах совпадают. И "Рейтинг", "Соцмониторинг", "Украинская политика", "София", "РАНД" и другие центры демонстрируют одинаковые тенденции. Отличаются только проценты поддержки политиков. За исключением гринивского "Социса", все фиксируют, что в финал выборов выходят Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Можно утверждать, что по балансу показателей доверия/недоверия есть потенциал роста популярности у Зеленского и Тимошенко. Так, 43% респондентов отметили, что доверяют Зеленскому, 28% – Тимошенко. С точки зрения социологии, у Порошенко ситуация куда хуже. Президент Петр Порошенко остается третьим. Теперь в свете "свинарчукгейта" еще и Порошенко ассоциируют с войной, на которой он еще и наживается. Реальный показатель тех, кто верит гаранту – это 12,8% респондентов по опросу "Укрполитики", которые заявили, что Гладковских необходимо оправдать, поскольку подобные действия оправдываются в условиях военного времени. Потенциал негатива у Порошенко будет и дальше расти".

С точки зрения Золотарева, Анатолию Гриценко текущий рейтинг надежд на прохождение во второй тур не дает. Хотя он входит в группу лидеров и снятие Садового с выборов пошло на пользу Гриценко – популярность полковника выросла до 10,3%, по данным "Рейтинга".

Кроме этого, эксперт констатирует, что результаты опросов показали слабое место в электоральной популярности Зеленского – его сторонники еще недостаточно мобилизованы. Как оказалось, только треть из всех опрошенных респондентов выразили готовность простоять в очереди на участке более одного часа.

Наиболее "устойчивый" избиратель в Вилкула, считает Золотарев.