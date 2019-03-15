За рахунок об'єднання з Мураєвим Вілкул зробив потужний ривок у рейтингу, – політолог

За даними Фонду "Українська політика", 6,4% респондентів готові проголосувати за висуванця Опозиційного блоку Олександра Вілкула на тлі просідання рейтингу Юрія Бойко (5,7% від усіх опитаних).

По всій видимості, об'єднання з Євгеном Мураєвим, яке відбулося минулого тижня, дало позитивний результат в рейтингових показниках. Про це пише на своїй сторінці в Facebook політолог Андрій Золотарьов.

Експерт проаналізував результати соціологічних досліджень, велика частина з яких, на його думку, збігається.

"Тенденції в великих соціологічних центрах збігаються. І "Рейтинг", "Соцмоніторинг", "Українська політика", "Софія", "РАНД" та інші центри демонструють однакові тенденції. Відрізняються тільки відсотки підтримки політиків. За винятком гринівского "Соцісу", всі фіксують, що в фінал виборів виходять Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко. Можна стверджувати, що за балансом показників довіри/недовіри є потенціал зростання популярності у Зеленського і Тимошенко. Так, 43% респондентів зазначили, що довіряють Зеленському, 28% – Тимошенко. З точки зору соціології, у Порошенка ситуація куди гірша. Президент Петро Порошенко залишається третім. Тепер в світлі "свинарчукгейта" ще і Порошенка асоціюють з війною, на якій він ще й наживається. Реальний показник тих, хто вірить гаранту – це 12,8% респондентів за опитуванням "Укрполітики", які заявили, що Гладковських необхідно виправдати, оскільки подібні дії виправдовуються в умовах воєнного часу. Потенціал негативу у Порошенка буде і далі зростати".

З точки зору Золотарьова, Анатолію Гриценку поточний рейтинг надій на проходження до другого туру не дає. Хоча він входить до групи лідерів і зняття Садового з виборчих перегонів пішло на користь Гриценко – популярність полковника зросла до 10,3%, за даними "Рейтингу".

Крім цього, експерт констатує, що результати опитувань показали слабке місце в електоральній популярності Зеленського – його прихильники ще недостатньо мобілізовані. Як виявилося, лише третина з усіх опитаних респондентів висловили готовність простояти в черзі на ділянці більше однієї години.

Найбільш "стійкий" виборець у О.Вілкула, вважає Золотарьов.