За сколько Путин отдал российскому олигарху лучший санаторий Крыма

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – крымские санатории отдают за бесценок кремлевским олигархам. Сначала российская власть национализировала все украинские санатории, а теперь распродает их приближенным к Путину бизнесменам. К примеру, в ноябре 2018 года один из самых известных курортов "Ливадия" достался Константину Малофееву.

Также в выпуске: Зеленский или Порошенко: кого поддерживают в аннексированном Крыму. Как Россия праздновала годовщину аннексии Крыма. Почему ФСБ выбирает четверг для задержания крымских татар. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Источник: 24 канал