За сколько Путин отдал российскому олигарху лучший санаторий Крыма
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – крымские санатории отдают за бесценок кремлевским олигархам. Сначала российская власть национализировала все украинские санатории, а теперь распродает их приближенным к Путину бизнесменам. К примеру, в ноябре 2018 года один из самых известных курортов "Ливадия" достался Константину Малофееву.
Также в выпуске:
Зеленский или Порошенко: кого поддерживают в аннексированном Крыму.
Как Россия праздновала годовщину аннексии Крыма.
Почему ФСБ выбирает четверг для задержания крымских татар.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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