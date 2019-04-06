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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      За сколько Путин отдал российскому олигарху лучший санаторий Крыма

      Крым.Реалии 146 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – крымские санатории отдают за бесценок кремлевским олигархам. Сначала российская власть национализировала все украинские санатории, а теперь распродает их приближенным к Путину бизнесменам. К примеру, в ноябре 2018 года один из самых известных курортов "Ливадия" достался Константину Малофееву.

      Также в выпуске:

      Зеленский или Порошенко: кого поддерживают в аннексированном Крыму.

      Как Россия праздновала годовщину аннексии Крыма.

      Почему ФСБ выбирает четверг для задержания крымских татар.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Зеленский или Порошенко: кого поддерживают в аннексированном Крыму
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      Теги: Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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