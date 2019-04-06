20:11
6 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, 5 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      За скільки Путін віддав російському олігарху найкращий санаторій Криму

      Крим.Реалії 348 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – кримські санаторії віддають за безцінь кремлівським олігархам. Спочатку російська влада націоналізувала всі українські санаторії, а тепер розпродає їх наближеним до Путіна бізнесменам. До прикладу, у листопаді 2018 року один із найвідоміших курортів "Лівадія" дістався Костянтину Малофєєву.

      Також у випуску:

      Зеленський чи Порошенко: кого підтримують в анексованому Криму.

      Як Росія святкувала річницю анексії Криму.

      Чому ФСБ обирають четвер для затримання кримських татар.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      blog_ava
      Володимир Кличко вперше прокоментував своє повернення на ринг
      сьогодні
      2306
      Теги: Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Крим.Реалії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      сьогодні , 19:02 Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      Ольга Омельянчук 2865
      Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
      сьогодні , 19:00 Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
      Олена Кандяк 257
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      сьогодні , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 1723
      "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      сьогодні , 13:55 "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      584
      НеМами: історія жінок, які стають матерями лише на мить
      сьогодні , 15:35 НеМами: історія жінок, які стають матерями лише на мить
      "Крим Реалії": Півострів відрізано від України
       10 січня 2015 , 18:55
      "Крим. Реалії". Анексований Крим: гроші скінчилися
       14 лютого 2015 , 18:55
      Що загрожує Криму через навалу російської сарани
       22 липня 2017 , 15:37
      "Крим. Реалії". Безправні
       14 березня 2015 , 18:46
      Небезпечний "Титан" в Армянську відновив роботу: як від хімвикидів страждають діти
       27 жовтня 2018 , 18:20
      ЛГБТ в Криму немає: як російська влада бореться з секс-меншинами
       3 лютого 2018 , 17:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук