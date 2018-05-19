09:39
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
  • вторник
    21°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

За сутки враг нарушил режим тишины 43 раза, – ООС

86 Читати новину українською
Утренняя сводка штаба Операции Объединенных сил
Утренняя сводка штаба Операции Объединенных сил / apostrophe.ua

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. За прошедшие сутки, 18 мая, противник 43 раза нарушал режим прекращения огня.

Об этом информируют в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Читайте также: Командующий ООС внепланово встретился с представителем ОБСЕ: известна причина

Активные бои происходили на Луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная, и Троицкое. На Горловском направлении отмечается активность противника в районах населенных пунктов Зайцево и Железное. На Донецком - Авдеевский промзона, Пески,
– говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что на Мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский и Широкино. А в районе населенного пункта Водяное военные обнаружили вражескую снайперскую пару.

К счастью, за прошедшие сутки, и в течение текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет.
По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 3 боевика российско-оккупационных войск войск.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сегодня, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 350
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 мая, 23:00 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 247
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 мая, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 925
Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
18 мая, 19:01 Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
1016
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена
18 мая, 18:02 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена
Настя Сукач 193
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук