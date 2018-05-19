За сутки враг нарушил режим тишины 43 раза, – ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. За прошедшие сутки, 18 мая, противник 43 раза нарушал режим прекращения огня.

Об этом информируют в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

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Активные бои происходили на Луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная, и Троицкое. На Горловском направлении отмечается активность противника в районах населенных пунктов Зайцево и Железное. На Донецком - Авдеевский промзона, Пески,

– говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что на Мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский и Широкино. А в районе населенного пункта Водяное военные обнаружили вражескую снайперскую пару.

К счастью, за прошедшие сутки, и в течение текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет.

По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 3 боевика российско-оккупационных войск войск.