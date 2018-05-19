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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

За добу ворог порушив режим тиші 43 рази, – ООС

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Ранкове зведення штабу Операції Об'єднаних сил
Ранкове зведення штабу Операції Об'єднаних сил / apostrophe.ua

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Упродовж минулої доби, 18 травня, противник 43 рази порушував режим припинення вогню.

Про це інформують у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил.

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Активні бої відбувалися на Луганському напрямку в районах населених пунктів Новозванівка, Попасна, та Троїцьке. На Горлівському напрямку відмічається активність противника в районах населених пунктів Зайцеве та Залізне. На Донецькому – Авдіївська промзона, Піски,
– йдеться у повідомленні.

У штабі ООС зазначають, що на Маріупольському напрямку постійно тривають бойові дії в районі населених пунктів Водяне, Лебединське та Широкине. А в районі населеного пункту Водяне військові виявили ворожу снайперську пару. 

На щастя, за добу, що минула, та впродовж поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає.
За даними розвідки, знищено 2 та поранено 3 бойовика російсько-окупаційних військ військ.

 

Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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