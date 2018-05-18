Командувач ООС позапланово зустрівся із представником ОБСЄ: відома причина

Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв пізно ввечері 17 травня зустрівся із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

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В ході зустрічі генерал-лейтенант Наєв закликав авторитетного дипломата Олександра Хуга вплинути на російські окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування задля припинення ведення вогню по підконтрольній Уряду України території, особливо з використанням заборонених Мінськими угодами видів озброєння,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, генерал-лейтенант Сергій Наєв акцентував увагу на події, яка трапилася 17 травня, коли внаслідок ранкового обстрілу російських окупаційних військ, один зі снарядів влучив на подвір’я загальноосвітньої школи Світлодарська. У будівлі в той час перебувало близько 380 школярів та 45 осіб персоналу навчального закладу.

Також Наєв надав фотодокази, які підтверджують обстріли противником околиць населеного пункту Авдіївка з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Нагадаємо, за минулу добу, 17 травня, проросійські бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил Операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу поранено семеро українських військовослужбовців і двоє мирних жителів, ще двоє цивільних загинули.