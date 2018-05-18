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Командующий ООС внепланово встретился с представителем ОБСЕ: известна причина

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Наев призвал Хуга повлиять на российские оккупационные войска
Наев призвал Хуга повлиять на российские оккупационные войска / Фото из соцсетей

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поздно вечером 17 мая встретился с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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В ходе встречи генерал-лейтенант Наев призвал авторитетного дипломата Александра Хуга повлиять на российские оккупационные войска и незаконно созданные ими военные формирования для прекращения ведения огня по подконтрольной правительству Украины территории, особенно с использованием запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, генерал-лейтенант Сергей Наев акцентировал внимание на событии, которое произошло 17 мая, когда в результате утреннего обстрела российских оккупационных войск один из снарядов попал во двор общеобразовательной школы Светлодарска. В здании в то время находились около 380 школьников и 45 человек персонала учебного заведения.

Также Наев предоставил фотодоказательства, которые подтверждают обстрелы противником окрестностей населенного пункта Авдеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Напомним, за минувшие сутки, 17 мая, пророссийские боевики 60 раз открывали огонь по позициям сил Операции Объединенных сил. В результате вражеского обстрела ранены семеро украинских военнослужащих и двое мирных жителей, еще двое гражданских погибли.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил ОБСЕ
Источник: 24 канал
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