За три-четыре дня справимся, – Аваков о страшных пожарах на Житомирщине

Аваков считает, что за три-четыре дня пожара удастся потушить / Твиттер Авакова

Министр внутренних дел Аваков приехал в Житомирскую область, чтобы воочию увидеть масштабные лесные пожары и заслушать местных спасателей. После отметил, что справиться с огнем удастся за несколько дней.