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      За три-четыре дня справимся, – Аваков о страшных пожарах на Житомирщине

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      Аваков считает, что за три-четыре дня пожара удастся потушить / Твиттер Авакова

      Министр внутренних дел Аваков приехал в Житомирскую область, чтобы воочию увидеть масштабные лесные пожары и заслушать местных спасателей. После отметил, что справиться с огнем удастся за несколько дней.

      На места пожаров Аваков приехал вместе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Об итогах визита Аваков написал в своем Твиттере.

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      Так, глава министерства внутренних дел совершил воздушный мониторинг над районом пожара. Спасатели круглосуточно тушат огонь, привлечено 50 единиц техники. К счастью, от пожара уже удалось спасти четыре села.

      Что известно о масштабном пожаре на Житомирщине

      • Рядом с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области 16 апреля вспыхнул лесной пожар.
      • В целом за 16 апреля в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Их тушение осложнял сильный ветер.
      • В селе Островы пожар из-за сильного ветра быстро перекинулся на жилые дома. Когда 47-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, обжег себе руки.
      • К слову, именно дым от пожаров на Житомирщине, по словам главы МВД Авакова, является причиной загрязненного воздуха в Киеве.
      • По состоянию на утро 19 апреля осталось 9 очагов возгорания, из которых 5 локализированы, а возле 4-х продолжаются работы.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Житомира Новости Украины Андрей Ермак Алексей Данилов ГСЧС Чрезвычайное происшествие Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Арсен Аваков
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