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      За три – чотири дні подолаємо, – Аваков про страшні пожежі на Житомирщині

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      Аваков вважає, що за три-чотири дні пожежі вдасться загасити / з твіттера Авакова

      Міністр внутрішніх справ Аваков поїхав на Житомирщину, аби на власні очі побачити масштабні лісові пожежі та заслухати місцевих рятувальників. Опісля зазначив, що подолати вогонь вдасться за декілька днів.

      На місця пожеж Аваков приїхав разом із секретарем РНБО Олексієм Даніловим і керівником офісу Президента Андрієм Єрмаком. Про підсумки візиту Аваков написав у своєму твіттері.

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      Так, очільник міністерства внутрішніх справ здійснив повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники цілодобово гасять вогонь, залучено 50 одиниць техніки. На щастя, від спалаху вже вдалося врятувати чотири села.

      Що відомо про масштабну пожежу на Житомирщині

      • Поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області 16 квітня почалася лісова пожежа. 
      • Загалом за 16 квітня у Житомирській області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах. Їхнє приборкання ускладнювали сильні вітри.
      • В селі Островах пожежа через сильний вітер швидко перекинулася до житлових будинків. Коли 47-річний чоловік намагався самотужки загасити вогонь, обпік собі руки.
      • До слова, саме дим від пожеж на Житомирщині, за словами глави МВС Авакова, є причиною забрудненого повітря у Києві.
      • Станом на ранок 19 квітня залишилося 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи.


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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Житомира Новини України Андрій Єрмак Олексій Данілов ДСНС Надзвичайні ситуації Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа Арсен Аваков
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