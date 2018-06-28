За три года патрульной полиции уволился каждый седьмой полицейский

Кризисное финансирование не способствовало работе "реформированных" правоохранителей. Общая потребность в расходах на обеспечение деятельности подразделений и учреждений Нацполиции в 2016-2017-х годах обеспечивалась на уровне менее 50%.

Об этом сообщает "Главком".

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Отток кадров, разбитые автомобили и махинации с закупками. Это то, что показал аудит Нацполиции. Отмечается, что Главное управление Национальной полиции в Одесской области при низком уровне обеспеченности материальными средствами порадовало себя покупкой музыкальных инструментов и акустической системы на сумму 157 900 гривен.

Понятно, что такое кризисное финансирование не способствовало работе "реформированных" правоохранителей. С момента образования патрульной полиции и принятия на службу более 13 тысяч полицейских, в течение 2016-2017-х годов по разным причинам уволилось 1944 человека или каждый седьмой, из них 643 человека на первом году службы.