За три роки патрульної поліції звільнився кожен сьомий поліцейський

Кризове фінансування не сприяло роботі "реформованих" правоохоронців. Загальна потреба у видатках на забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Нацполіції у 2016–2017-х роках забезпечувалась на рівні менше 50%.

Про це повідомляє "Главком".

Читайте також: Поліція повинна зробити все, аби захистити ромів по всій території країни, – глава Нацполіції

Відтік кадрів, побиті авто та махінації з закупівлями. Це те, що показав аудит Нацполіції. Зазначається, що Головне управління Національної поліції в Одеській області при низькому рівні забезпеченості матеріальними засобами потішило себе купівлею музикальних інструментів та акустичної системи на суму 157,9 тисяч гривень.

Зрозуміло, що таке кризове фінансування не сприяло роботі "реформованих" правоохоронців. З часу утворення патрульної поліції та прийняття на службу понад 13 тисяч поліцейських, протягом 2016–2017-х років з різних причин звільнилося 1944 особи або кожний сьомий, з них 643 особи на першому році служби.