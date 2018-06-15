21:39
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

За вирус Petya судят уроженца России

126 Читати новину українською
В деле о вируес Petya судят уроженца России
В деле о вируес Petya судят уроженца России / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области начал рассмотрение дела о масштабных кибератаках, которые всколыхнули Украину год назад, больше известны, как вирус Petya.

Как информирует пресс-служба суда, 11 июня 2018 года им поступило уголовное производство "по обвинению гражданина Н. в совершении уголовного правонарушения по фактам масштабных кибератак вируса "PETYA" (NOT PETYA)".

Читайте также: В Великобритании нашли неоспоримые доказательства причастности России к хакерским атакам

В расписании судебных заседаний указано, что обвиняемым является гражданин Украины на имя Неверов Сергей Владимирович. Он является уроженцем Российской Федерации, но проживает в Никополе.

Подготовительное заседание по этому делу было назначено на 15 июня, однако обвиняемый на него не пришел.

Он прислал в суд письмо о том, что не сможет прийти в указанное время, поэтому просит перенести заседание на другую дату.

Как информирует пресс-служба суда, до 12:30 27 июня в деле оголоешно перерыв.

Что такое вирус Petya?
27 июня 2017 года компьютерный вирус-вымогатель атаковал украинские банки, государственные и частные предприятия, медиа, государственные ведомства. О распространение подобного вируса заявили в ряде стран Европы и США. В киберполиции Украины выяснили, что вирус распространялся при помощи бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc, разработанного в Украине.

Теги: Новости Украины Хакерская атака хакеры Никополь Судьи Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук