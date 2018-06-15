За вирус Petya судят уроженца России

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области начал рассмотрение дела о масштабных кибератаках, которые всколыхнули Украину год назад, больше известны, как вирус Petya.

Как информирует пресс-служба суда, 11 июня 2018 года им поступило уголовное производство "по обвинению гражданина Н. в совершении уголовного правонарушения по фактам масштабных кибератак вируса "PETYA" (NOT PETYA)".

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В расписании судебных заседаний указано, что обвиняемым является гражданин Украины на имя Неверов Сергей Владимирович. Он является уроженцем Российской Федерации, но проживает в Никополе.

Подготовительное заседание по этому делу было назначено на 15 июня, однако обвиняемый на него не пришел.

Он прислал в суд письмо о том, что не сможет прийти в указанное время, поэтому просит перенести заседание на другую дату.

Как информирует пресс-служба суда, до 12:30 27 июня в деле оголоешно перерыв.

Что такое вирус Petya?

27 июня 2017 года компьютерный вирус-вымогатель атаковал украинские банки, государственные и частные предприятия, медиа, государственные ведомства. О распространение подобного вируса заявили в ряде стран Европы и США. В киберполиции Украины выяснили, что вирус распространялся при помощи бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc, разработанного в Украине.