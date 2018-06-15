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Телеканал новин 24 Новини Новини України

За вірус Petya судять уродженця Росії

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У справі про вірус Petya судять уродженця Росії
У справі про вірус Petya судять уродженця Росії / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області розпочав розгляд справи про масштабні кібератаки, що сколихнули Україну рік тому, більше відомі, як вірус Petya.

Як інформує прес-служба суду, 11 червня 2018 року їм надійшло кримінальне провадження "за обвинуваченням громадянина Н. у вчиненні кримінального правопорушення… за фактами масштабних кібератак вірусу "PETYA" (NOT PETYA)".

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У розкладі судових засідань зазначено, що обвинуваченим є громадянин України на ім'я Неверов Сергій Володимирович. Він є уродженцем Російської Федерації, але проживає у Нікополі.

підготовче засідання у цій справі було призначене на 15 червня, проте обвинувачений на нього не прийшов.

Він надіслав суду листа про те, що не зможе прийти у зазначений час, тому просить перенести засідання на іншу дату.

Як інформує прес-служба суду, до 12:30 27 червня у справі оголоешно перерву.

Що таке вірус Petya? 27 червня 2017 року комп'ютерний вірус-вимагач атакував українські банки, державні та приватні підприємства, медіа, державні відомства. Про поширення подібного вірусу заявили у низці країн Європи та США. У кіберполіції України з'ясували, що вірус поширювався за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc, розробленого в Україні.

Теги: Новини України Судді Нікополь хакери Хакерська атака Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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