Забастовки железнодорожников имеют политическую подоплеку, – президент объединения предприятий

Забастовки в Кременчуге и Кривом Роге, которые привели к фактической остановке крупнейшего металлургического комбината "Арселлор Миттал Кривой Рог" (АМКР), имеют политическую подоплеку и могут быть инсценированы.

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, забастовки уже привели к колоссальным потерям государства, а именно потери 90 млн долл. валютной выручки за четыре дня, остановке АМКР.

"Это около 85-90 млн долл. потерянной выручки валютной для страны. Это только по Криворожскому депо, если мы берем Кременчугское, то это еще треть продукции, Полтавский ГОК не смог вывести. И вывести продукцию для своих европейских клиентов. Это срыв контрактов", – заявил Каленков.

"Ситуация, которая сложилась, имеет просто абсолютно политическую подоплеку. Есть ряд лиц, которые поставили для себя задачу привлечь внимание и создать эту ситуацию", – сказал Каленков.

Также эксперт заявил, что официальных требований забастовщиков в адрес "Укрзализныци" не поступало.

"Мы находимся в тяжелой ситуации, потому что фактических требований официально от забастовщиков руководства УЗ не было, об этом сейчас говорил Кравцов (председатель УЗ, – ред.). Были сообщения в СМИ по заработной плате, но заработная плата, насколько я знаю, у машинистов средняя на трассе – 19-20 тысяч гривен. Заработная плата у маневровых немного ниже, но по сравнению со всей промышленностью – достойные деньги. В ГМК зарплата самая высокая из всех отраслей промышленности Украины. Поэтому речь идет не о зарплатах", – заявил Каленков.

Он также выразил надежду, что совещание по теме забастовок, которое проводит руководитель УЗ Кравцов в пятницу в Киеве, позволит промышленникам прогнозировать заранее то, что будет происходить в ситуации с забастовками в ближайшие дни и недели.