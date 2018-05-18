20:54
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Забастовки железнодорожников имеют политическую подоплеку, – президент объединения предприятий

90 Читати новину українською
Александр Каленков
Александр Каленков / ukranews.com

Забастовки в Кременчуге и Кривом Роге, которые привели к фактической остановке крупнейшего металлургического комбината "Арселлор Миттал Кривой Рог" (АМКР), имеют политическую подоплеку и могут быть инсценированы.

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, забастовки уже привели к колоссальным потерям государства, а именно потери 90 млн долл. валютной выручки за четыре дня, остановке АМКР.

"Это около 85-90 млн долл. потерянной выручки валютной для страны. Это только по Криворожскому депо, если мы берем Кременчугское, то это еще треть продукции, Полтавский ГОК не смог вывести. И вывести продукцию для своих европейских клиентов. Это срыв контрактов", – заявил Каленков.

"Ситуация, которая сложилась, имеет просто абсолютно политическую подоплеку. Есть ряд лиц, которые поставили для себя задачу привлечь внимание и создать эту ситуацию", – сказал Каленков.

Также эксперт заявил, что официальных требований забастовщиков в адрес "Укрзализныци" не поступало.

"Мы находимся в тяжелой ситуации, потому что фактических требований официально от забастовщиков руководства УЗ не было, об этом сейчас говорил Кравцов (председатель УЗ, – ред.). Были сообщения в СМИ по заработной плате, но заработная плата, насколько я знаю, у машинистов средняя на трассе – 19-20 тысяч гривен. Заработная плата у маневровых немного ниже, но по сравнению со всей промышленностью – достойные деньги. В ГМК зарплата самая высокая из всех отраслей промышленности Украины. Поэтому речь идет не о зарплатах", – заявил Каленков.

Он также выразил надежду, что совещание по теме забастовок, которое проводит руководитель УЗ Кравцов в пятницу в Киеве, позволит промышленникам прогнозировать заранее то, что будет происходить в ситуации с забастовками в ближайшие дни и недели.

Теги: Новости политики Деньги металургия Укрзализниця
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як державні підприємства стають годівницями для корумпованих кланів
сегодня, 20:00 Як державні підприємства стають годівницями для корумпованих кланів
Сергій Лещенко 49
Как советник Трампа помешал американскому президенту получить Нобелевскую премию мира
сегодня, 20:00 Как советник Трампа помешал американскому президенту получить Нобелевскую премию мира
Іван Яковина 55
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
сегодня, 19:01 Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
282
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена
сегодня, 18:02 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена
Настя Сукач 93
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук