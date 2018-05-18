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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Страйки залізничників мають політичне підґрунтя, – президент об'єднання підприємств

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Олександр Каленков
Олександр Каленков / ukranews.com

Страйки в Кременчуці та Кривому Розі, які призвели до фактичної зупинки найбільшого металургійного комбінату "Арселлор Міттал Кривий Ріг" (АМКР), мають політичне підґрунтя і можуть бути інсценовані.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За словами Каленкова, страйки вже призвели до колосальних втрат держави, а саме втрати 90 млн дол. валютної виручки за чотири дні, зупинки АМКР.

"Це близько 85-90 млн дол. втраченої виручки валютної для країни. Це тільки по Криворізькому депо, якщо ми беремо Кременчуцьке, то це ще третина продукції, яку Полтавський ГЗК не зміг вивести. І вивести продукцію для своїх європейських клієнтів. Це зрив контрактів", – заявив Каленков.

"Ситуація, яка склалася, має просто абсолютно політичне підґрунтя. Є низка осіб, які поставили для себе завдання привернути увагу і створити цю ситуацію", – сказав Каленков.

Також експерт заявив, що офіційних вимог страйкарів на адресу "Укрзалізниці" не надходило.

"Ми перебуваємо у важкій ситуації, тому що фактичних вимог офіційно від страйкарів керівництва УЗ не було, про це зараз говорив Кравцов (голова УЗ, – ред.). Були повідомлення в ЗМІ по заробітній платі, але заробітна плата, наскільки я знаю, у машиністів середня на магістралі – 19-20 тисяч гривень. Заробітна плата у маневрових трохи нижча, але порівняно зі всією промисловістю – гідні гроші. У ГМК зарплата найвища з усіх галузей промисловості України. Тому йдеться не про зарплати", – заявив Каленков.

Він також висловив надію, що нарада за темою страйків, яку проводить керівник УЗ Кравцов у п'ятницю в Києві, дозволить промисловцям прогнозувати наперед те, що буде відбуватися в ситуації зі страйками найближчими днями і тижнями.

Теги: Новини політики Гроші металургія Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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