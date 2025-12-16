Укр Рус
16 декабря, 11:59
Заблокировала трибуну еще до начала заседания: в Раде с участием Безуглой произошла драка

Анастасия Безейко

Во вторник, 16 декабря, во время пленарного заседания Верховной Рады произошел инцидент. "Подрались" народные депутаты Марьяна Безуглая и Сергей Тарута.

Схватка попала на видео. Детали сообщает 24 Канал.

 

Что известно о драке в парламенте?

К слову, нардеп заблокировала трибуну парламента, требуя увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Инцидент с Тарутой произошел якобы из-за того, что он сорвал вместе с нардепами от "Батькивщины" плакаты по военной реформе и сроков службы.

Драка в Верховной Раде 16 декабря: смотрите видео