Именно об этом пишет одно из крупнейших мировых информационных агентств Associated Press, посетившее Запорожсталь. Группа Метинвест впервые изложила перевод репортажа на украинский язык.
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Как живет Запорожсталь сегодня
На украинском металлургическом комбинате Запорожсталь накопились бронежилеты, а вход охраняют противотанковые ловушки. Каждый раз, когда звучат сирены воздушной тревоги, большинство работников направляется в одно из 16 бомбоубежищ, разбросанных по территории. Некоторые, несмотря на сильную жару и искры из доменных печей и угрозу артиллерийских обстрелов, продолжают работать и поддерживать движение расплавленного металла.
Город Запорожья расположен менее чем в 50 километрах от линии фронта, а его жилые дома и энергетическая инфраструктура часто становятся мишенью для россиян. Последствия войны привели к тому, что завод работает не на полную мощность, треть более 10 тысяч работников простаивает.
Ущерб, нанесенный металлургической промышленности Украины, повредил прибыльный сектор и ключевого работодателя, который нужен для поддержки разрушенной войной экономики. Усилия по возобновлению производства и отгрузке товаров покупателям во всем мире будут иметь решающее значение для восстановления страны.
До войны металлургия являлась опорой экономики и занимала треть экспорта Украины. Но эту тенденцию разрушили российские войска, взявшие под контроль промышленные центры в Донецкой и Луганской области.
Как война повлияла на деятельность Метинвеста
Для горно-металлургической компании Метинвест замедление работы металлургического комбината Запорожсталь – лишь часть проблем. С того времени как Россия захватила украинский Крым в 2014 году, компания потеряла оборудование и объекты в регионах, контролируемых Россией.
Наибольший ущерб, который мы понесли, – это ущерб, нанесенный экономике Украины. Когда стране наносят ущерб, компания страдает от нее не меньше, чем от прямых попаданий снарядов,
– рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
Несмотря на то, что работа на комбинате Запорожсталь активно продолжается, работники рассказывают, что выплавляют меньше чугуна, чем до войны.
Мы ограничены как количеством сырья, так и возможностями выплавки,
– рассказывает мастер доменной печи Олег Ильин.
Вернуться к нормальному уровню производства Запорожстали, как и многим промышленным предприятиям в Украине, мешают:
- перебои с поставкой электроэнергии в результате российских ракетных атак,
- повреждение инфраструктуры,
- блокады черноморских портов.
Именно блокада является одной из самых больших проблем для Запорожстали, работа которой прерывалась всего дважды за ее почти 90-летнюю историю – во время Второй мировой войны и вскоре после вторжения России в Украину. Прошлой весной российские войска остановили всего в десятках километров от комбината, но спустя почти год он так и не смог полностью восстановиться.
На продукцию Запорожстали цены выше, и ее труднее доставить покупателям. Вместо кораблей заказы перевозятся преимущественно по железной дороге, что повышает стоимость не только транспортировки, но и производства и сырья.
До войны Запорожсталь мог собрать партию стальных штабов, которые используют, например, для производства холодильников и доставить их покупателям за месяц или два, говорит генеральный директор Запорожстали Роман Слободянюк. Сейчас это может занять три месяца и больше.
Не каждый клиент готов к таким рискам. Поэтому мы были вынуждены сократить географию наших клиентов,
– отмечает гендиректор Запорожстали Роман Слободянюк.
Ранее Запорожсталь работал с заказчиками почти в 60 странах, сейчас их стало меньше вдвое. Война оказала влияние на способность комбината выполнять заказы для многих африканских стран и большинства стран Ближнего Востока.
До войны примерно 90% металлургической продукции экспортировалось морем, потому что это было гораздо дешевле,
– говорит Дмитрий Горюнов из Центра экономической стратегии Украины.
В настоящее время комбинат ориентируется на ближайшие европейские страны и рынок США, куда можно доставлять продукцию через польские морские порты.
По данным отраслевой ассоциации "Укрметаллургпром" и Oxford Economics, в Украине разрушены около трети мощностей металлургической промышленности, а производство сократилось примерно на 65%.
Украинский KSE Institute подсчитал, что убытки украинского бизнеса в результате войны составляют 13 миллиардов долларов. В 2022 году объем производства сократился примерно на треть, а в этом году Министерство экономики прогнозирует рост всего на 1%.
Правительство полагается на дотации союзников, таких как Европейский Союз и США, для выплаты заработной платы и пенсий гражданам, чтобы не печатать деньги, которые могут ускорить инфляцию. На прошлой неделе Украина получила поддержку благодаря кредитному пакету на сумму 15,6 млрд долларов от Международного валютного фонда.
Со своей стороны, Метинвест пытается восстановиться после потери двух крупных предприятий через Россию, в том числе комбината Азовсталь, где ВСУ отражали осаду агрессора.
По словам Рыженкова, генерального директора Метинвеста, восстановление цепей снабжения, прежде всего разблокирование черноморских портов, оживит компанию.
Украинцам свойственна такая черта: что бы с нами ни происходило, мы продолжаем работать, изобретаем новые способы работы, чтобы быть эффективными в любой ситуации.
– говорит гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
Он говорит, что единственный способ обеспечить безопасность и развитие Метинвеста – это освобождение всех захваченных Россией территорий, включая Крым. Именно поэтому компания направляет ресурсы в поддержку сил обороны Украины.
*Запорожсталь классифицируется как совместное предприятие, а не как дочерняя компания Метинвеста, имеющая косвенную эффективную долю в размере 49,997% в уставном капитале Запорожстали.