Именно об этом пишет одно из крупнейших мировых информационных агентств Associated Press, посетившее Запорожсталь. Группа Метинвест впервые изложила перевод репортажа на украинский язык.

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Как живет Запорожсталь сегодня

На украинском металлургическом комбинате Запорожсталь накопились бронежилеты, а вход охраняют противотанковые ловушки. Каждый раз, когда звучат сирены воздушной тревоги, большинство работников направляется в одно из 16 бомбоубежищ, разбросанных по территории. Некоторые, несмотря на сильную жару и искры из доменных печей и угрозу артиллерийских обстрелов, продолжают работать и поддерживать движение расплавленного металла.

Город Запорожья расположен менее чем в 50 километрах от линии фронта, а его жилые дома и энергетическая инфраструктура часто становятся мишенью для россиян. Последствия войны привели к тому, что завод работает не на полную мощность, треть более 10 тысяч работников простаивает.

Ущерб, нанесенный металлургической промышленности Украины, повредил прибыльный сектор и ключевого работодателя, который нужен для поддержки разрушенной войной экономики. Усилия по возобновлению производства и отгрузке товаров покупателям во всем мире будут иметь решающее значение для восстановления страны.

До войны металлургия являлась опорой экономики и занимала треть экспорта Украины. Но эту тенденцию разрушили российские войска, взявшие под контроль промышленные центры в Донецкой и Луганской области.

Как война повлияла на деятельность Метинвеста

Для горно-металлургической компании Метинвест замедление работы металлургического комбината Запорожсталь – лишь часть проблем. С того времени как Россия захватила украинский Крым в 2014 году, компания потеряла оборудование и объекты в регионах, контролируемых Россией.

Наибольший ущерб, который мы понесли, – это ущерб, нанесенный экономике Украины. Когда стране наносят ущерб, компания страдает от нее не меньше, чем от прямых попаданий снарядов,

– рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Несмотря на то, что работа на комбинате Запорожсталь активно продолжается, работники рассказывают, что выплавляют меньше чугуна, чем до войны. Мы ограничены как количеством сырья, так и возможностями выплавки,

– рассказывает мастер доменной печи Олег Ильин.