Военные подняли украинский флаг на Змеином 7 июля. Кроме того, на флаге даже оставили символическое послание российскому военному кораблю.
Обратите внимание Поднимем и в Крыму, и на оккупированных территориях: видео поднятие флага на Змеином
Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья.
– говорится в сообщении.
Зеленский об освобождении Змеиного
Владимир Зеленский во время вечернего обращения 7 июля сообщил, что над освобождением острова работали :
- разведка;
- Силы специальных операций;
- "альфовцы";
- СБУ;
- пограничники;
- артиллеристы;
- Военно-Морские силы;
- Воздушные силы.
"И пусть теперь каждый российский капитан – будь то корабль или самолет – видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать", – подчеркнул президент.
Остров Змеиный зачистили от русских оккупантов. Удалось уничтожить около 20 единиц вражеской техники. Также там обнаружили заброшенную российскую амуницию и сплошные руины
Заметьте – в Донецке загорелась нефтебаза, а в Шахтерске демилитаризовался склад боеприпасов: смотрите видео