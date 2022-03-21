Штефан заметил, что они заблудились на "учениях". Однако уже вернулись домой.
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Заблудились на "учениях", но уже правильно вернулись домой. Слава Нации. Смерть врагам,
– написал Штефан.
Речь идет про:
- Александра Щеткина (майор, Таманская дивизия) – заместитель командира 1 мотострелкового полка по военно-политической работе;
- Александра Курганова – должность и звание пока неизвестны;
- Биляла Слонова.
Вернувшиеся в гробах оккупанты / телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Владимир Зеленский во время обращения в ночь на 21 марта отметил, что российские военные, вторгшиеся в Украину, никак не могут найти дорогу домой. Поэтому украинские защитники помогают им с дорогой на суд Божий.
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