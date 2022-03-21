Штефан зауважив, що вони заблукали на "навчанні". Однак вже правильно повернулися додому.

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Заблукали на "навчаннях" але вже правильно повернулися до дому. Слава Нації. Смерть ворогам,

– написав Штефан.

Мовиться про:

Олександра Щоткіна (майор, Таманська дивізія) – заступник командира 1 мотострілецького полку з військово-політичної роботи;

Олександра Курганова – посада та звання наразі невідомі;

Біляла Слонова.

Окупанти, які повернулися у трунах / телеграм-канал "Анатолій Штірліц"

Володимир Зеленський під час звернення у ніч на 21 березня зауважив, що російські військові, які вторглися в Україну, ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тому українські захисники допомагають їм з дорогою на суд Божий.

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