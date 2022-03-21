Відповідну заяву президент оприлюднив вночі проти 21 березня. Верховний Головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що росіяни ніяк не можуть знайти українців, які б зустрічали їх з квітами.

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ЗСУ відправляють росіян на суд Божий

Президент України зауважив, що вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей.

А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий,

– зауважив Володимир Зеленський.

Також президент сказав, що впевнений – на Божому суді окупанти отримають тільки одне покарання, одне на всіх – вічний підвал, навічно під бомбами, навічно без їжі, води й тепла.

"За все, що вони наробили проти наших людей, звичайних українців. Проти мирних людей. В Охтирці і Харкові, у Бородянці й Чернігові. У Волновасі й Маріуполі. І багатьох інших наших відважних містах", – підсумував Володимир Зеленський.

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