Зеленський зауважив, що вже завершилася 25 доба, як російські військові шукають та ніяк не можуть знайти нацистів, яких самі ж вигадали, повідомляє 24 канал. Від цих нацистів окупанти начебто хотіли захищати українців.

Зауважте Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, – Зеленський

Президент наголосив, що так само російські військові шукають та не можуть знайти людей, які зустріли б їх з квітами. Хоча б в якомусь українському місті чи селі.

А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий,

– зауважив Зеленський.

Український лідер зізнався: він переконаний, що усі окупанти отримають на цьому суді тільки одне на всіх покарання – "вічний підвал навічно під бомбами, навічно без їжі, води й тепла". Це буде відплатою за те, що ворог зробив з українцями у наших відважних містах.

На школу мистецтв скинули бомбу

Президент розповів, що у блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там не було жодних військових позицій. Лише ховалися від обстрілів мирні люди.

Новина доповнюється

Нічне звернення Зеленського за 20 березня: дивіться відео