Зеленский отметил, что уже завершились 25 сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти нацистов, которых сами же придумали, сообщает 24 канал. От этих нацистов оккупанты вроде бы хотели защищать украинцев.

Заметьте Российские военные никак не находят дорогу домой, – Зеленский

Президент подчеркнул, что так же российские военные ищут и не могут найти людей, которые встретили бы их с цветами. Хотя бы в каком-нибудь украинском городе или селе.

А главное – российские военные никак не находят дорогу домой. А поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий,

– заметил Зеленский.

Украинский лидер признался: он убежден, что все оккупанты получат на этом суде только одно на всех наказание – "вечный подвал навечно под бомбами, навечно без еды, воды и тепла". Это будет возмездием за то, что враг сделал с украинцами в наших отважных городах.

На школу искусств сбросили бомбу

Президент рассказал, что в блокадном Мариуполе российская авиация сбросила бомбу на школу искусств. Там не было никаких военных позиций. Только скрывались от обстрелов около 400 мирных жителей.

В настоящее время они находятся под завалами.

"Мы пока не знаем, сколько живых. Но знаем, что того летчика, который сбросил ту бомбу, мы обязательно собьем. Как уже сбили почти сотню других таких же массовых убийц", – пообещал Зеленский.

Президент о выступлении в Кнессете

Зеленский отметил, что 20 марта выступил в Кнессете перед всеми депутатами, членами правительства и народом Израиля.

Президент подчеркнул: Нафтали Беннет – премьер-министр Израиля – пытается найти переговорный путь с Россией. За это Украина ему благодарна. Зеленский заявил, что Иерусалим – это правильное место для того, чтобы найти мир.

На русском языке Зеленский также отметил, что у российских пропагандистов теперь достаточно сложная задача. Впервые в истории президент иностранного государства выступил в Кнессете по видеосвязи.

"Президент Украины, которую в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля.

Уже один этот факт подтверждает, как в Москве все не так", – заявил Зеленский.

В течение дня работали 4 гуманитарных коридора

Зеленский отметил, что на протяжении 20 марта в Украине работали только 4 гуманитарных коридора. Удалось эвакуировать 7 295 человек. В Запорожье прибыли почти 4 тысячи мариупольцев. Уже утром 21 марта готовятся отправить в Мариуполь новые автобусы.

Также в Киевской области удалось спасти более 3 тысяч человек.

Однако в Харькове российские оккупанты захватили украинскую колонну – гуманитарный груз для Волчанска. Пока нет связи с 6 людьми: 5 водителями и врачом. Зеленский подчеркнул, что они будут освобождены.

"Херсонская область боролась за нас всех"

Президент рассказал, что 20 марта Херсонская область снова боролась на улицах за всю Украину. С национальными флагами и украинской храбростью люди без оружия пошли против оккупантов и их военных машин.

Зеленский подчеркнул, что подвиг местных жителей вдохновляет всех.

"Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", – заявил президент.

Зеленский о разговоре с Джонсоном

Зеленский заметил, что в очередной раз беседовал с Борисом Джонсоном – настоящим другом Украины. Президент подчеркнул: Джонсон не сомневается и не ищет отговорок.

"Договорились о конкретной поддержке для нашего государства на саммитах на следующей неделе – G7 и НАТО. Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос у Украины там есть", – подчеркнул президент.

Кроме того, он рассказал о разговоре с Эштоном Кутчером и Милой Кунис, которые собрали 35 миллионов долларов для вынужденных переселенцев из Украины.

Также президент вручил государственные награды украинским разведчикам.

Ночное обращение Зеленского за 20 марта: смотрите видео