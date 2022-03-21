Відповідну заяву глава МВС зробив під час телемарафону, повідомляє 24 канал. Монастирський зауважив, що окупанти здаються разом з технікою. Зокрема з танками.

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Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають, як гарматне м'ясо, їхні командири,

– наголосив міністр.

Глава МВС також зауважив, що успішні дії нашої розвідки та наших Сил спеціальних операцій призводять до зменшення кількості керівного складу армії окупантів.

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