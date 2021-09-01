Кулеба поддержал утверждение Зеленского о том, что "российский газ – самый грязный в мире". Дипломат добавил, что это также касается российской пропаганды.

К теме В России резко ответили Зеленскому о "самом грязном в мире газе"

Ответ Кулебы Лаврову

Украинский министр сказал Лаврову, что Россия пытается украсть украинскую историю.

Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо,

– подчеркнул Кулеба.

Что этому предшествовало

Зеленский в США встретился с министром энергетики Дженнифер Гренхольм. Беседуя с чиновницей, президент назвал российский газ "самым грязным в мире".

Зеленский сказал так "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

Лавров резко ответил украинскому лидеру. Он дерзко заявил, что Зеленский делает такие заявления "не от большого ума".

Обратите внимание! Зеленский 1 сентября встретится с президентом Джо Байденом. Переговоры продлятся 2 – 2,5 часа. Политики обсудят и российскую агрессию, и вопросы газа, в частности, "Северный поток-2".