Кулеба поддержал утверждение Зеленского о том, что "российский газ – самый грязный в мире". Дипломат добавил, что это также касается российской пропаганды.
К теме В России резко ответили Зеленскому о "самом грязном в мире газе"
Ответ Кулебы Лаврову
Украинский министр сказал Лаврову, что Россия пытается украсть украинскую историю.
Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо,
– подчеркнул Кулеба.
Что этому предшествовало
- Зеленский в США встретился с министром энергетики Дженнифер Гренхольм. Беседуя с чиновницей, президент назвал российский газ "самым грязным в мире".
- Зеленский сказал так "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".
- Лавров резко ответил украинскому лидеру. Он дерзко заявил, что Зеленский делает такие заявления "не от большого ума".