Кулеба підтримав твердження Зеленського про те, що "російський газ – найбрудніший у світі". Дипломат додав, що це також стосується російської пропаганди.

До теми У Росії різко відповіли Зеленському про "найбрудніший у світі газ"

Відповідь Кулеби Лаврову

Український міністр сказав Лаврову, що Росія намагається вкрасти українську історію.

Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба,

– наголосив Кулеба.

Що цьому передувало

Зеленський у США зустрівся з міністеркою енергетик Дженніфер Гренхольм. Розмовляючи з чиновницею, президент назвав російський газ "найбруднішим у світі".

Зеленський сказав так "через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції".

Лавров різко відповів українському лідеру. Він зухвало заявив, що Зеленський робить такі заяви "не від великого розуму.

Зверніть увагу! Зеленський 1 вересня з устрінеться з президентом Джо Байденом. Перемовини триватимуть 2 – 2,5 години. Політики обговорять і російську агресію, і питання газу, зокрема, "Північний потік-2".