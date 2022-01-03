Правительство Польши может усилить карантинные ограничения в стране уже на этой неделе. Согласно информации главы Министерства здравоохранения Польши Адама Недзельского, за последние сутки в стране обнаружили 6 422 новых инфицирования COVID-19.
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В Польше могут закрыть школы и ТЦ
"Мы начали год с приростом заболеваемости на 10%, а вчера (2 января – 24 канал) – более чем на 25%. Это очевидный предупредительный сигнал", – сказал Недзельский.
Последние три дня очень тревожные,
– сказал министр здравоохранения Польши.
Адам Недзельский рассказал, что в случае, если в Польше будут наблюдать продолжение роста количества инфекций по примерно 20 тысяч занятых коек – будут принимать более жесткие решения.
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Решение о карантинных ограничениях правительство может принять 5 или 7 января. В случае их принятия – может идти речь о школах и закрытии торговых центров в частности.
Карантин в Польше: последние новости
- 15 декабря правительство Польши усилило ограничения на въезд из Украины. Даже вакцинированные путешественники должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.
- В конце декабря министр здравоохранения Адам Недзельский отмечал, что ситуация с коронавирусом в Польше остается серьезной, однако страна почти преодолела четвертую волну COVID-19.
- В то же время в Минздраве страны признали, что предел эффективности польской службы здравоохранения – 30 тысяч занятых коек.