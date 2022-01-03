Правительство Польши может усилить карантинные ограничения в стране уже на этой неделе. Согласно информации главы Министерства здравоохранения Польши Адама Недзельского, за последние сутки в стране обнаружили 6 422 новых инфицирования COVID-19.

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В Польше могут закрыть школы и ТЦ

"Мы начали год с приростом заболеваемости на 10%, а вчера (2 января – 24 канал) – более чем на 25%. Это очевидный предупредительный сигнал", – сказал Недзельский.

Последние три дня очень тревожные,

– сказал министр здравоохранения Польши.

Адам Недзельский рассказал, что в случае, если в Польше будут наблюдать продолжение роста количества инфекций по примерно 20 тысяч занятых коек – будут принимать более жесткие решения.

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Решение о карантинных ограничениях правительство может принять 5 или 7 января. В случае их принятия – может идти речь о школах и закрытии торговых центров в частности.

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