Уряд Польщі може посилити карантинні обмеження в країні вже цього тижня. Згідно з інформацією глави Міністерства охорони здоров'я Польщі Адама Недзельського, за останню добу в країні виявили 6422 нові інфікування COVID-19.
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У Польщі можуть закрити школи та ТЦ
"Ми почали рік з приростом захворюваності на 10%, а вчора (2 січня – 24 канал) – на понад 25%. Це очевидний попереджувальний сигнал", – сказав Недзельський.
Останні три дні дуже тривожні,
– сказав міністр охорони здоров'я Польщі.
Адам Недзельський розповів, що у разі, якщо у Польщі спостерігатимуть продовження зростання кількості інфекцій з приблизно 20 тисяч зайнятих лікарняних ліжок – прийматимуть більш жорсткі рішення.
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Рішення щодо карантинних обмежень уряд може ухвалити 5 або 7 січня. У разі їхнього прийняття – може мовитись про школи та закриття торгових центрів зокрема.
Карантин у Польщі: останні новини
- 15 грудня уряд Польщі посилив обмеження на в'їзд з України. Навіть вакциновані мандрівники мають надати негативний результат тесту на COVID-19.
- Наприкінці грудня міністр охорони здоров'я Адам Недзельський зазначав, що ситуація з коронавірусом у Польщі залишається серйозною, проте країна майже подолала четверту хвилю COVID-19.
- Водночас у МОЗ країни визнали, що межа ефективності польської служби охорони здоров'я – 30 тисяч зайнятих ліжок.