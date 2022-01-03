Уряд Польщі може посилити карантинні обмеження в країні вже цього тижня. Згідно з інформацією глави Міністерства охорони здоров'я Польщі Адама Недзельського, за останню добу в країні виявили 6422 нові інфікування COVID-19.

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У Польщі можуть закрити школи та ТЦ

"Ми почали рік з приростом захворюваності на 10%, а вчора (2 січня – 24 канал) – на понад 25%. Це очевидний попереджувальний сигнал", – сказав Недзельський.

Останні три дні дуже тривожні,

– сказав міністр охорони здоров'я Польщі.

Адам Недзельський розповів, що у разі, якщо у Польщі спостерігатимуть продовження зростання кількості інфекцій з приблизно 20 тисяч зайнятих лікарняних ліжок – прийматимуть більш жорсткі рішення.

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Рішення щодо карантинних обмежень уряд може ухвалити 5 або 7 січня. У разі їхнього прийняття – може мовитись про школи та закриття торгових центрів зокрема.

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