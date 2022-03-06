Под Николаевом разбили вражескую технику

О "трофеях", которые получила украинская армия 6 марта, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Украинцы отобрали российскую технику в результате удачных боев.

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Ким отметил, что жители Николаева смогут посмотреть на "трофеи", ведь добытая украинцами техника проедет по городу. Он призвал жителей города не стрелять по ней.

Добавим, что под Николаевом разбили вражескую технику. Пушки оккупантов были нацелены на Николаев. Врага удалось ликвидировать благодаря украинской артиллерии.

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