Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Цензор.НЕТ. Соответствующий законопроект №13007 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования" подан Главой Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым в соавторстве с группой депутатов.

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Законопроект направлен на повышение уровня защиты вкладчиков и других кредиторов банков в процессе их вывода с рынка и ликвидации, а также на внедрение современных международных практик, направленных на обеспечение устойчивости финансовой системы Украины,

– прокомментировали в Национальном Банке Украины.

Документ, среди прочего, предусматривает, что требования по вкладам всех физических лиц, кроме связанных с банком, будут признаваться автоматически. По действующему Закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц", после завершения военного положения средства по вкладам граждан сверх гарантированной суммы (которая после окончания военного положения будет ограничена до 600 000 гривен) будут возвращаться вкладчикам как кредиторские требования в порядке очередности.

Для этого не позднее 30 дней после публикации соответствующего объявления вкладчики должны заявить о своих требованиях. Зато по законопроекту №13007 требования всех физлиц по вкладам, кроме связанных с банком, будут признаны автоматически.

Кроме того, законопроект содержит ряд изменений, направленных на упрощение механизмов сохранения средств кредиторов. Среди прочего, средства и другие активы обанкротившихся банков, что так и останутся невостребованными, будут оставаться в системе гарантирования вкладов и направляться на гарантированные выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков.

Среди других предлагаемых изменений – продление сроков ликвидации банков, обанкротившихся в период действия военного положения, если такой банк передал имущество Силам Обороны.

Закон усиливает защиту вкладчиков и кредиторов банков. Защита вкладчиков и кредиторов и является первоочередной задачей Фонда. Для этого, ФГВФЛ должен иметь эффективные и действенные инструменты решения проблем неплатежеспособных банков, ведь это ключевой элемент сохранения доверия вкладчиков к работе всей банковской системы. Поэтому его принятие является важным шагом для сохранения доверия и финансовой стабильности страны,

– прокомментировал проект закона исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Руслан Гриценко.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, цель законодательных изменений – усиление доверия граждан к финансовым институтам, что может увеличить объемы банковских вкладов и активизировать кредитную деятельность для стимулирования экономического роста в Украине.