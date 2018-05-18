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Забрать деньги из банка без объяснения в европейских странах невозможно, – Фурса

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Европейские банки
Европейские банки / Фото из открытых источников

В настоящее время в европейских банках главными людьми становятся неприметные ранее серые мышки. Это те самые люди, которые проводят идентификацию клиентов и говорят бизнес подразделениям, можно ли им проводить операции. И сейчас именно они решают все. Такой новый тренд.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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"Открыть счет, принести деньги в банк, и даже забрать деньги из банка без объяснения причин в цивилизованной стране сейчас очень сложно. Все прописано и срегулировано, и вряд ли кто рискнет встретить украинского олигарха или бандита с открытыми объятиями", – отметил финансовый аналитик.

Аналитик рассказал, что за такое закрывают латышские банки и штрафуют авторитетные немецкие. Люди в банках ценят свои рабочие места и свои зарплаты. И не будут рисковать.

"Вряд ли кто-то из депутатов фракций болельщиков Шахтера сможет сам воспользоваться этой правкой. Как не смогут и их родственники, ведь в западных банках "выигрыш в лотерею" не проходит, – добавил Фурса.

Теги: Новости Украины Видеоблоги Бизнес Деньги Банки
Источник: 24 канал
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