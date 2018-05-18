Забрати гроші з банку без пояснення в європейських країнах неможливо, – Фурса

Нині в європейських банках головними людьми стають непримітні раніше сірі мишки. Це ті самі люди, які проводять ідентифікацію клієнтів і кажуть бізнес підрозділам, чи можна їм проводити операції. І зараз саме вони вирішують все. Такий новий тренд.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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"Відкрити рахунок, принести гроші в банк, та й навіть забрати гроші з банку без пояснення причин в цивілізованій країні зараз дуже складно. Все прописано і зрегульована, і навряд чи хто ризикне зустріти українського олігарха або бандита з відкритими обіймами", – зазначив фінансовий аналітик.

Аналітик розповів, що за таке закривають латиські банки і штрафують авторитетні німецькі. Люди в банках цінують свої робочі місця і свої зарплати. І не будуть ризикувати.

"Навряд чи хтось із депутатів фракцій уболівальників Шахтаря зможе сам скористатися цією правкою. Як не зможуть і їх родичі, адже в західних банках "виграш в лотерею" не пройде, – додав Фурса.

Відео повного випуску відеоблогу Сергій Фурса "Фінансова грамотність" за 18 травня 2018.