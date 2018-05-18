Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов

Парламент в кои-то веки принял хороший закон – ввел институт номинального держателя, открыв таким образом для иностранных инвесторов упрощенный доступ на рынок Украины.

Мы всегда говорили, что мы очень ждем иностранных инвесторов, Но сами инвесторы этого не очень замечают. Мало кто понимал, что им всем, этим самым инвесторам, необходимо пройти девять кругов ада, чтобы купить украинский актив.

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Привычная украинская бюрократизация, когда для любого действия необходимо принести справку о флюорографии, работала (да и пока работает) и тут. И это в то время, когда мир наводнен деньгами, которые активно привлекают более гибкие и более умные страны.

И вот "лед тронулся" – парламент проголосовал закон о "номинальном держателе". И теперь, после принятия дополнительных постановлений со стороны регуляторов, инвесторы получат доступ к рынку Украины.

Главное, чтобы не было поздно и чтобы инвесторы еще хотели этого. Потому как смотря на "кровавую резню бензопилой" в Турции и Аргентине могут возникать сомнения.

И так, теперь лондонскому фонду не надо лететь в Киев и приносить документы с мокрой печатью. Условный инвестор открывает счет в хорошо известном ему международном банке, который, в свою очередь, будет покупать активы уже на себя.

Чаще всего это будет делать через свою собственную дочку в Украине, что значительно упрощает любые операции и процедуры, которые позволяют этим операциям осуществиться. В результате, если инвестор увидит для себя привлекательность украинского долга, он достаточно быстро сможет этот долг купить. Пока эта самая привлекательность не улетучилась.

И речь идет о миллиардах долларов. Только в один Египет, который, кстати, ввел у себя институт номинального держателя, за последние год вошло 18 млрд долларов. В итоге, все в выигрыше. Страна получает инвесторов. Внутренний рынок получит ликвидность, которую не могли самостоятельно дать отечественные банки. Что, в свою очередь, позволит со временем выйти за деньгами и корпоративным заемщикам.



Народні депутати голосують у Верховній Раді

Депутаты же получат иллюзию, что теперь они смогут избавиться от ярма МВФ, получив доступ не только к рынку еврооблигаций, но и привлекая инвесторов в локальные бумаги. Иллюзию, которая помогла сплотить зал. И на самом деле остающуюся иллюзией по той причине, что без программы МВФ не один инвестор не рискнет покупать украинские долги, особенно номинированные в украинской гривне. Не секрет ведь, что стабильность гривны последних лет зиждиться на сотрудничестве с МВФ, а без нее гривну ожидают очень тяжелые времена.

Но заголовки вместо "Перемоги" пестрят "зрадой". Как это бывает иногда несправедливо. Конечно, "зрады" в Украине хватает. Именно поэтому так важно отмечать "Перемоги". Но многие люди поспешили назвать "Зрадой" поправку, которая обеспечила упрощенную идентификацию.

В чем загвоздка? Почему украинское информационное поле облетела весть, что Ляшко и оппоблок протянули "зраду", которая поможет коррупционерам и коварным русским. Конечно, трудно поверить, что эти люди, предложившие поправку, хотели помочь. Но иногда и палка стреляет. Так и тут.

Поправка говорит, что идентификацией конечно клиента должен заниматься тот самый иностранный банк. Что логично. Ведь в этом и есть смысл "номинального держателя". Ведь не будь этой правки, все упрощение было бы чисто номинальным. Ведь тогда при сделке, все равно, один из ее участников должен был бы обязан принести все те же справки, с мокрыми печатями.

И нивелировалась вся суть законопроекта. Все снова было бы невероятно сложно. А мы ведь хотели упростить. Сейчас же все проверки должны осуществлять иностранные банки. В том числе спрашивать "откуда дровишки".

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Есть ли тут риск? На самом деле нет. Фактически, мы делегируем проведения идентификации западному банку. Интересно, кому вы больше доверяете, украинскому банку или западному? Кто по вашему больше привык следовать процедуре? Чье правовое поле кажется вам более "авторитетным"? То то же и оно.

Сегодня в европейских банках главными людьми становятся неприметные раньше серые мышки, представители загадочного "Комплаенса". Это те самые люди, которые проводят идентификацию клиентов и говорят бизнес подразделениям, можно ли им проводить операции. И сейчас именно они решают все. Такой новый тренд. Таково новое регулирование.

Открыть счет, принести деньги в банк, да и даже забрать деньги из банка без объяснения причин в цивилизованной стране сейчас очень сложно. Все прописано и зарегулировано и вряд ли кто то рискнет встретить украинского олигарха или бандита с распростертыми объятиями.



Національний банк України

За такое закрывают латышские банки и штрафуют авторитетные немецкие, в которые опосля начинают лететь головы. Люди в банках ценят свои головы, свои рабочие места и свои зарплаты. И не будут рисковать. Потому что теперь в мире это большой риск. Поэтому вряд ли кто-то из депутатов фракций болельщиков Шахтера сможет сам воспользоваться этой правкой. Как не смогут и их родственники, ведь в западных банках "выиграш в лотерею" не канает.

И про русских. Да, русские могут попытаться воспользоваться номинальным держателем. Если ми вдруг, по какой-то невероятной причине, захочется купить, например, украинские ОВГЗ. Но если мы так уж не хотим видеть русские деньги в Украине, мы всегда можем обязать украинские подразделения требовать от номинальных держателей за границей "национальность" денег.

И пресекать подобные поползновения. А сами эмитенты будут регулярно получать информацию о своих конечных держателях. Было бы желание. Такую возможность закон оставляет. И ее надо будет просто прописать теперь, после принятия закона. Ведь сразу после его вступления в силу ничего не произойдет – ни Зрады, ни Перемогы.

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Вступят в силу лишь бюрократы, которые будут выписывать процедуры. И если кто-то хочет подложить соломинку, то именно регуляторам и надо сейчас ее вручить. С настоятельным требованием "не проспать визит коварного врага". И да, не стоит искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее нет. Особенно в этом плане радуют страшилки, которые говорят о том, что теперь россияне и коррупционеры придут на приватизацию и все купят инкогнито.

Ведь данный закон никак не влияет на процедуру приватизации. Но всем очень хочется удивить зрителя и читателя глубокой и страшной зрадой. Ведь она продается лучше. Но не стоит покупать все, что вам пытаются продать. Даже если перед вами маячит яркая упаковка "Зрады".