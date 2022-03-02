Ткаченко заявил, что тот, кто отрицает агрессию Россию – такой же, как Владимир Путин. Он отметил, что глава Кремля осознанно равняет с землей украинские города и убивает украинцев.

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"Путин также убивает и своих российских военных. Тысячами, беспощадно. "Убийца-психопат" – теперь такое клеймо носит Россия", – сказал Ткаченко.

Запреты для России

По словам Ткаченко, весь цивилизованный мир поддержал Украину и отвернулся от России. В частности, россияне не могут регистрироваться в твиттере, Disney, Paramount, Universal, Warner Bros. и Sony не покажет им свои фильмы,

"Apple запретила продажу своей техники на территории России. Никаких больше айфонов, макбуков и других красивых гаджетов. Забудьте. Nike уходит из России. Точно готовы променять стильные "Джорданы" на галоши? Дело ваше", – сказал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что список ограничений длинный.

Призвал протестовать

Ткаченко призвал россиян выходить на протесты против власти и бороться за свое будущее. Если этого не будет, то Россия станет Северной Кореей.

Забудьте об отдыхе на море, о новой машине или доме за городом. Вы даже не сможете купить себе Iphone. Война, развязанная одним человеком, заберет все ваши мечты,

– сказал министр.

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