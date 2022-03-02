Ткаченко заявив, що той, хто заперечує агресію Росію – такий самий як Володимир Путін. Він зазначив, що очільник Кремля усвідомлено рівняє із землею українські міста та вбиває українців.

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"Путін також вбиває і своїх російських військових. Тисячами, нещадно. "Вбивця-психопат" – тепер таке клеймо носить Росія", – сказав Ткаченко.

Заборони для Росії

За словами Ткаченка, весь цивілізований світ підтримав Україну та відвернувся від Росії. Зокрема, росіяни не зможуть реєструватися у твітері, Disney, Paramount, Universal, Warner Bros. і Sony не покажуть їм свої фільми,

"Apple заборонила продаж своєї техніки на території Росії. Ніяких більше айфонів, макбуків та інших красивих гаджетів. Забудьте. Nike йде з Росії. Точно готові проміняти стильні "Джордани" на калоші? Справа ваша", – сказав Ткаченко.

Міністр наголосив, що список обмежень довгий.

Закликав протестувати

Ткаченко закликав росіян виходити на протести проти влади й боротися за своє майбутнє. Якщо цього не буде, то Росія стане Північною Кореєю.

Забудьте про відпочинок на морі, про нову машину чи будинок за містом. Ви навіть не зможете купити собі Iphone. Війна, розв'язана однією людиною, забере усі ваші мрії,

– сказав міністр.

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