Забыл задекларировать 4,7 миллиарда гривен: экс-депутату Дзензерскому сообщили о подозрении

НАБУ сообщило о подозрении бывшему депутату VIII созыва от "Народного фронта" Денису Дзензерскому из-за недекларирования 4,7 миллиарда гривен.

Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экс-нардеп с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал свои невыполненные финансовые обязательства перед банками. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В НАБУ отметили, что поскольку на момент совершения процессуального действия он отсутствовал по месту своего проживания, письменное уведомление о подозрении отправили по почте и электронным письмом.

Детективы вели расследование в отношении Дзензерского с января 2017 года.

Бывший нардеп Сергей Лещенко в своем телеграм-канале сообщил, что подозрение вручили Денису Дзензерскому.

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Что известно об экс-депутате Дзензерском? Он был заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.



Теневая бизнес-империя Дениса Дзензерского осуществляет активную торговлю с Российской Федерацией на сотни миллионов, а предприятие ОАО "Курские аккумуляторы", которое принадлежит политику, является официальным поставщиком Министерства обороны РФ. Это следует из материалов следователей САП и НАБУ, которые попали в руки журналистов в 2018 году.